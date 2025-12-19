Новый год-2026
Беспроигрышный вариант горячего на Новый год из грудки: обалденная курица с клюквенным соусом

Куриная грудка, приготовленная с клюквенным соусом, — это беспроигрышный вариант горячего на Новый год. Получается обалденная вкуснятина!

Вкус — восхитительный контраст: сочное пряное мясо с тягучей сырной сердцевиной в насыщенном кисло-сладком ягодном соусе с цитрусовой нотой.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные куриные грудки, 100 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы, 2 ст. л. масла. Для соуса: 100 г клюквы (свежей или замороженной), 2 ст. л. меда, 50 мл апельсинового сока, 1 ч. л. бальзамического уксуса. Каждую грудку разрежьте вдоль пополам, не до конца, как книжку, раскройте, отбейте, натрите специями. Внутрь каждой положите ломтики сыра, сложите пополам, скрепите зубочистками. Обжарьте на сильном огне с двух сторон до золотистой корочки 3–4 минуты. Влейте соус: смешайте в сковороде клюкву, мед, сок и уксус, доведите до кипения, убавьте огонь и тушите курицу под крышкой 10–15 минут. Подавайте с запеченным картофелем.

Ранее стало известно, как приготовить индейку с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой.

