Индейка с яблоками и черносливом: божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой

Приготовьте на праздник сочную и ароматную голень индейки с яблоками и черносливом в медовом соусе. Вкус этого блюда — божественное сочетание нежного мяса с медовой корочкой и пикантностью фруктов.

Вам понадобится: 2 голени индейки, 2 кисло-сладких яблока, 100 г чернослива, 3 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, прованские травы. Голени промойте, обсушите, сделайте несколько надрезов и натрите смесью соли, перца и трав. Смешайте мед, горчицу и измельченный чеснок — этой смесью смажьте мясо. Яблоки нарежьте дольками, чернослив залейте кипятком на 10 минут. Выложите голени в форму для запекания, вокруг разложите яблоки и чернослив. Запекайте 50–60 минут при 200 °C, поливая выделившимся соком.

