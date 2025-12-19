Новый год-2026
19 декабря 2025 в 06:50

Готовлю быстрый салат с копчеными бедрами — сытное блюдо за 15 минут: идеально для ужина после работы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от салатов, где нужно долго готовить отдельные ингредиенты? Здесь только яйца требуют предварительной готовки, все остальное можно купить готовым в магазине. Копчености, маринованная морковь и свежий сыр создают сложный вкусовой букет. Салат получается одновременно пикантным, нежным и сытным — настоящее наслаждение для любителей ярких сочетаний.

350 г копченых куриных бедер отделяю от кости и нарезаю кубиками. 250 г шампиньонов промываю и нарезаю пластинками. 200 г твердого сыра и 4 отварных яйца натираю на крупной терке.

Все ингредиенты складываю в салатник, добавляю 250 г моркови по-корейски. Заправляю майонезом по вкусу и аккуратно перемешиваю. Даю салату немного пропитаться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

