Салат «Тадж-Махал» — просто сказка после тазов с «Оливье»: красивый и очень вкусный

Этот салат — настоящее архитектурное сооружение из вкусов, достойное своего величественного названия. В нём идеально сочетается сладость свеклы и чернослива, пикантность чеснока, нежность курицы и сыра, а также яркая свежая нотка яблока и граната. Каждый слой создаёт свой уникальный аккорд, а вместе они образуют роскошную и сытную композицию, которая станет драгоценным центром вашего праздничного стола.

Приготовление начинается с подготовки всех компонентов. Отварную свеклу и яблоко очистите и натрите на крупной тёрке, сразу сбрызнув яблочную стружку соком половины лимона, чтобы она не потемнела. Чернослив без косточек залейте кипятком на десять минут для мягкости, затем обсушите и мелко нарежьте. Отварные яйца и твёрдый сыр натрите на отдельных тёрках. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле, остудите. Для заправки смешайте в пиале 150 граммов майонеза, 100 граммов натурального йогурта и два зубчика чеснока, пропущенных через пресс. На большое плоское сервировочное блюдо начинайте выкладывать слои, промазывая каждый чесночным соусом. Первым слоем распределите обжаренную курицу, затем чернослив. Следом идут тёртые яйца, затем слой сыра. Верхним, завершающим слоем аккуратно выложите смесь свеклы и яблока. Готовому салату придайте аккуратную куполообразную форму и густо, словно драгоценными рубинами, украсьте зёрнами одного граната. Дайте блюду пропитаться в холодильнике один-два часа перед подачей.

