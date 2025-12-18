Новый год-2026
Собираю «Мимозу» по-японски. Кинула в салатник крабовых палочек: получается нежнее и изящнее классики

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Классическая «Мимоза» — салат, любимый за свою нежность и знакомый с детства вкус. Но иногда хочется привнести в него ноту легкости и современности. Японская версия этого салата делает именно это: сохраняя узнаваемую слоистую структуру, она становится более изящной и свежей. Секрет — в замене традиционной консервированной рыбы на нежные крабовые палочки и в добавлении легкой остроты васаби в заправку. Эта небольшая, но важная деталь преображает блюдо, делая его вкус более сложным и утонченным, идеально подходящим для праздничного фуршета.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 200 г крабовых палочек, 4 яйца, 2 средние отварные моркови, 1 крупная отварная картофелина, 1 небольшая красная луковица, 1 банка консервированной кукурузы. Для заправки: 150 г майонеза, 1-2 чайные ложки соевого соуса, половина чайной ложки пасты васаби. Яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Овощи и крабовые палочки натрите на средней терке по отдельности. Лук мелко нарежьте. Для заправки смешайте майонез, соевый соус и васаби. Салат собирайте слоями в креманках или на общем блюде: размятый картофель, часть заправки, крабовые палочки, лук, кукуруза, морковь, тертые белки. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазывайте заправкой. Верхний слой из тертых желтков не промазывайте. Дайте салату пропитаться в холодильнике 3-4 часа. Подавайте, украсив кунжутом или зеленым луком.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
