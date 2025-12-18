Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Этот рецепт превращает их в праздничное блюдо

Все запекают на Новый год мясо, а я — куриные голени с картошкой! Ведь этот рецепт превращает их в праздничное блюдо — сытное, ароматное и беспроигрышное для большой семьи. Куриные ножки, замаринованные в смеси майонеза, соевого соуса и теплых специй (карри, зира), запекаются на подушке из картофеля, помидоров и лука. Все компоненты томятся вместе в духовке, обмениваясь соками и ароматами. На выходе — румяная курочка и нежная, пропитанная вкусом мяса картошка.

Ингредиенты: куриные голени — 12 шт., картофель — 1 кг, помидоры — 2 шт., лук — 2 шт., соль, перец.

Для маринада: майонез и соевый соус — по 2 ст. л., карри — 1 ч. л., зира — 0,5 ч. л., сливочное масло — немного.

Приготовление: замаринуйте голени на 2 часа. Лук обжарьте на сливочном масле до золотистости. Картофель нарежьте кольцами, пробланшируйте 2 минуты в кипятке, посолите, выложите в форму. Сверху — лук, кружки помидоров, сеточка майонеза и маринованные голени. Запекайте 40 минут при 180–200 °C. Это очень просто и вкусно!

