18 декабря 2025 в 16:15

Пачка фарша и кефир: готовим самые ленивые беляши «Минутки» — простой рецепт-выручайка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо долгих лепок пирожков я готовлю эту вкуснятину! Супруг с удовольствием берет их на работу, а дети — в школу на сытный перекус. Эти ленивые беляши — идеальный компромисс между любовью к домашней выпечке и нехваткой времени. Нежное, воздушное тесто на кефире и сочный, ароматный фарш соединяются в одной сковороде, чтобы за считаные минуты превратиться в румяные, невероятно аппетитные оладушки. Сытно, душевно и очень просто.

Ингредиенты: кефир — 2 стакана (500 мл), сода — 0,5 чайной ложки, соль — 0,5 чайной ложки, сахар — 0,5 чайной ложки, мука в/с — 400–500 граммов, мясной фарш (с луком, чесноком, солью, перцем) — 700–800 граммов, растительное масло для жарки.

Приготовление: кефир слегка подогрейте до теплого состояния (около 30 °C). Добавьте в него соду, соль и сахар, перемешайте и оставьте на 15–20 минут для активации соды. Затем постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто до консистенции густой деревенской сметаны. В готовое тесто введите подготовленный мясной фарш и тщательно перемешайте до однородности. На хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла выкладывайте столовой ложкой порции теста, формируя округлые оладьи. Обжарьте с одной стороны до золотистой корочки на среднем огне, затем переверните, убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5–7 минут. Подавайте горячими.

Ранее мы делились рецептом 3 простейших закусок на новогодний стол. Быстро и вкусно!

