12 ноября 2025 в 09:10

Лучше, чем в ресторане! Очень сочные голени: простой маринад с секретом

Маринад для голеней: простой рецепт Маринад для голеней: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда обычная запеченная курица уже не удивляет, на помощь приходит интересный маринад. Голени хорошо впитывают аромат, а после запекания становятся мягкими и сочными внутри, с аппетитной золотистой корочкой. Делимся секретным рецептом идеального маринада!

Для приготовления взять 1 кг куриных голеней и промыть их под холодной водой. В глубокой миске смешать 4 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки кетчупа, 1 столовую ложку меда, 1 чайную ложку горчицы, 1/2 чайной ложки молотой паприки, 1/2 чайной ложки черного перца, 1/2 чайной ложки соли и добавить 3 измельченных зубчика чеснока. Перемешать маринад до однородности и переложить в него голени. Оставить под пленкой минимум на 60 минут при комнатной температуре, а лучше убрать в холодильник на ночь — так вкус станет насыщеннее.

После маринования выложить голени на противень, застеленный пергаментом, и отправить в разогретую до 200°C духовку примерно на 45–50 минут. В середине запекания перевернуть, а в конце слегка полить оставшимся маринадом — это придаст карамельную корочку и усилит аромат. Подавать горячими, дополнив свежими овощами и зеленью.

  • Совет: для более румяной корочки включить гриль на последние 7 минут.

  • Факт: мед в составе маринада помогает создать ту самую лаковую корочку, которую обычно получают в ресторанах.

Теперь запекаем горбушу только так: смотрите еще один отличный рецепт у нас на сайте.

голени
курица
маринады
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
