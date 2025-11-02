Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 06:50

Запекаю горбушу только так — рыба получается как из ресторана!

Рецепт горбуши в духовке Рецепт горбуши в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горбуша — рыба нежная, но коварная: стоит чуть передержать, и она становится сухой. Поэтому правильная запеканка — дело тонкое. В этом рецепте используется минимальное количество продуктов и совсем немного времени, а результат радует и вкусом, и видом.

Возьмите 1 тушку горбуши (около 1 кг), 2 столовые ложки майонеза или сметаны, 1 луковицу, соль и перец по вкусу, немного растительного масла и лимонного сока.

Рыбу очистите, удалите кости и разделите на порционные куски. Каждый слегка посолите, поперчите и сбрызните лимоном. Лук нарежьте кольцами. На противень, смазанный маслом, выложите филе кожей вниз, сверху распределите луковые кольца и покройте тонким слоем майонеза или сметаны.

Запекайте при 180 °C около 25 минут до мягкости. За 5 минут до готовности можно посыпать тертым сыром для аппетитной румяной корочки. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами — получится сытно и красиво.

  • Совет: чтобы горбуша осталась особенно сочной, добавьте в форму немного сливочного масла или пару ложек сливок — они придадут рыбе мягкий вкус и нежную текстуру.

рыба
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
рецепт
горбуша
Анастасия Фомина
А. Фомина
