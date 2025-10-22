Готовим баклажаны по турецкому рецепту: с фаршем и томатами

Турецкая кухня славится своими ароматными блюдами, и баклажаны с фаршем — одно из самых популярных среди них. Фаршированные мясом баклажаны в насыщенном соусе из помидоров и пряностей — это отличный вариант как для повседневного ужина, так и для праздника. Приготовьте это угощение по нашему пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Баклажаны свежие — 3 шт.
- Говяжий фарш — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Томаты свежие— 3 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Соль пищевая — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Паприка — 1 ч. л.
- Свежие травы (петрушка или кинза) для украшения
Простой пошаговый рецепт
Промойте баклажаны и сделайте на них продольные надрезы. Затем положите в воду с солью на полчаса, чтобы убрать горечь. Потом обсушите.
Чеснок пропустите через пресс, лук мелко нарежьте. Разогрейте сковороду. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и подержите еще минутку. Затем отправьте туда же фарш и готовьте до полного испарения жидкости. В конце добавьте паприку, посолите, поперчите.
Обжарьте баклажаны на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки со всех сторон. Остудите немного и аккуратно раздвиньте надрезы для фарша.
Вложите в каждый баклажан приготовленный мясной фарш.
Нарежьте помидоры кубиками и обжарьте их на сковороде с томатной пастой до мягкости. Добавьте соль и немного воды для получения соуса.
Выложите фаршированные баклажаны в форму для запекания, залейте томатным соусом и запекайте в духовке при температуре 180 градусов от получаса и дольше (может потребоваться чуть больше времени, зависит от вашей духовки).
Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим. Оно прекрасно сочетается с рисом или свежим хлебом.
Вот любопытная информация о пищевой ценности: баклажаны богаты клетчаткой, а говяжий фарш — источник белка.
- Калорийность: около 200 ккал на 100 г;
- время приготовления: 1 час.
