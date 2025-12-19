«Работаю с утра до ночи»: Путин назвал важную особенность своего успеха Путин указал на связь между личным и государственным успехом

Президент России Владимир Путин сообщил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве, что его личный успех связан с успехом страны. Он также отметил, что постоянно думает о благополучии государства.

Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи. Именно в этом и заключается [успех], — рассказал президент.

Ранее глава государства заявил, что президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной. Он отметил, что президент в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий.

Путин также назвал политического деятеля, которого он считает другом России. Это председатель КНР Си Цзиньпин, которого президент считает стабильным партнером Москвы. Дружбу с ним он назвал основой российско-китайских отношений.

Также президент России, отвечая на вопрос о личных отношениях, назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы с главой государства. По словам лидера, у него есть настоящие друзья, за которых президенту не стыдно.