19 декабря 2025 в 16:24

«Работаю с утра до ночи»: Путин назвал важную особенность своего успеха

Путин указал на связь между личным и государственным успехом

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сообщил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве, что его личный успех связан с успехом страны. Он также отметил, что постоянно думает о благополучии государства.

Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи. Именно в этом и заключается [успех], — рассказал президент.

Ранее глава государства заявил, что президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной. Он отметил, что президент в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий.

Путин также назвал политического деятеля, которого он считает другом России. Это председатель КНР Си Цзиньпин, которого президент считает стабильным партнером Москвы. Дружбу с ним он назвал основой российско-китайских отношений.

Также президент России, отвечая на вопрос о личных отношениях, назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы с главой государства. По словам лидера, у него есть настоящие друзья, за которых президенту не стыдно.

