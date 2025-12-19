«Ошибки надо помнить и исправлять»: Путин подвел личные итоги года Путин: нельзя забывать о своих ошибках

Ошибки нельзя забывать, о них нужно помнить и прилагать усилия для их исправления, заявил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос о самых запомнившихся ему событиях 2025 года и о тех, которые он хотел бы стереть из памяти, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ярким впечатлением уходящего года Путин счел качественную трансформацию армии. Ссылаясь на свои тезисы с коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что российские Вооруженные силы на стали наиболее боеспособным формированием в мире. По словам президента, это является фундаментальным достижением для безопасности всей страны.

Это большие события в жизни страны. А что касается того, о чем хотелось бы забыть, то к этому у меня свое отношение. Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось. Об этом нельзя забывать, надо помнить и исправлять ошибки, — добавил он.

В рамках пресс-конференции Путин также ответил на вопрос о личных отношениях. Российский лидер назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы. По его словам, у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от простых россиян, так и от представителей отечественных и зарубежных СМИ.