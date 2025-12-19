Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:29

«Ошибки надо помнить и исправлять»: Путин подвел личные итоги года

Путин: нельзя забывать о своих ошибках

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ошибки нельзя забывать, о них нужно помнить и прилагать усилия для их исправления, заявил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. Так глава государства ответил на вопрос о самых запомнившихся ему событиях 2025 года и о тех, которые он хотел бы стереть из памяти, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ярким впечатлением уходящего года Путин счел качественную трансформацию армии. Ссылаясь на свои тезисы с коллегии Минобороны, президент подчеркнул, что российские Вооруженные силы на стали наиболее боеспособным формированием в мире. По словам президента, это является фундаментальным достижением для безопасности всей страны.

Это большие события в жизни страны. А что касается того, о чем хотелось бы забыть, то к этому у меня свое отношение. Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось. Об этом нельзя забывать, надо помнить и исправлять ошибки, — добавил он.

В рамках пресс-конференции Путин также ответил на вопрос о личных отношениях. Российский лидер назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы. По его словам, у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от простых россиян, так и от представителей отечественных и зарубежных СМИ.

