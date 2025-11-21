Курица тает во рту: маринад, который подходит для любого мяса

Когда нужна максимально нежная, сочная и ароматная курица, этот маринад становится настоящей палочкой-выручалочкой. Он подходит для бедрышек, крыльев, голеней и даже грудки, делая мясо удивительно мягким уже через пару часов.

Для приготовления возьмите 1 кг курицы — промойте, обсушите, удалите лишний жир. В глубокой миске соедините 200 мл кефира, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сладкой паприки, 1/2 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. молотого чеснока и щепотку сухого тимьяна. Перемешайте до однородной консистенции.

Положите курицу в маринад так, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт. Накройте миску пленкой и оставьте минимум на 2–3 часа, но идеальный результат получается после 6–8 часов.

Выложите кусочки на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 °C около 35 минут, а в конце увеличьте температуру или включите гриль, чтобы получить румяную корочку.

Курица остается нежной, ароматной и буквально «тающей» благодаря мягкой кисломолочной основе.

Совет: если хотите получить карамельную корочку, добавьте в маринад 1 ч. л. меда.

Факт: кефир естественным образом размягчает белковые волокна — поэтому мясо становится мягким без долгого маринования.

