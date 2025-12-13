Американист назвал причины отстранения Дрисколла от переговоров по Украине Американист Дробницкий: Рубио мог повлиять на снятие Дрисколла с переговоров

К отстранению министра армии США Дэниела Дрисколла от переговоров по урегулированию украинского конфликта может быть причастен госсекретарь Марко Рубио, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, послужить такому решению могло противостояние в Белом доме.

Дрисколл — это человек, который может подписаться под каждым словом новой Стратегии в области национальной безопасности США, в то время как Рубио явно ей не будет доволен. Поэтому можно предположить, что команда Рубио берет верх в Белом доме и убрала ненужную им фигуру. В Белом доме есть не просто противостояние, а жесткий раскол между сторонниками курса Америки как императорской державы и евроатлантистами. Дрисколл представляет как раз первую партию. К тому же он плохо обходился с европейцами: чиновники ЕС назвали обстановку беседы с ним тошнотворной, — заявил Дробницкий.

Американист отметил, что Вашингтон изначально дал Дрисколлу временную роль в процессе переговоров. По его словам, министр армии США мог быть назначен для демонстрации Украине жесткой позиции Штатов в отношении мирного плана, а после выполнения задачи вернуться к своим официальным обязанностям.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет отстранил Дрисколла от участия в переговорах. По данным источников, такое решение вызвано тем, что Дрисколл «вышел за рамки своих полномочий».