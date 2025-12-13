Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:46

Кальмары и гранат: неожиданное, но идеальное сочетание

Возьмите 300 г нежных отварных кальмаров, нарезанных лапшой, и 150 г хрустящего огурца, превращенного в тонкие полупрозрачные ленты. Главный акцент — 150 г рубиновых зерен граната, их сладость идеально оттенит морской вкус. Для заправки возьмите 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. густого гранатового соуса наршараб, щепотку соли и перца. Соедините компоненты, но не спешите: выкладывайте салат слоями в прозрачное блюдо, создавая эффект драгоценной инкрустации. Украсьте целыми зернами и зеленью. Этот салат символизирует изобилие: алые гранаты — как бусины удачи на фоне снежной белизны кальмаров.

