Возьмите 300 г нежных отварных кальмаров, нарезанных лапшой, и 150 г хрустящего огурца, превращенного в тонкие полупрозрачные ленты. Главный акцент — 150 г рубиновых зерен граната, их сладость идеально оттенит морской вкус. Для заправки возьмите 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. густого гранатового соуса наршараб, щепотку соли и перца. Соедините компоненты, но не спешите: выкладывайте салат слоями в прозрачное блюдо, создавая эффект драгоценной инкрустации. Украсьте целыми зернами и зеленью. Этот салат символизирует изобилие: алые гранаты — как бусины удачи на фоне снежной белизны кальмаров.

