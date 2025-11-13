Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!

Когда хочется приготовить что-то простое, но эффектное, куриные крылышки выручают всегда. Главное — хороший маринад, который делает мясо сочным внутри и аппетитно золотистым снаружи. Такой вариант подходит для духовки, гриля или аэрогриля и не требует сложных ингредиентов.

Для начала возьмите 1 кг куриных крылышек, промойте и обсушите бумажными полотенцами. В глубокой миске смешайте 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку томатного кетчупа, 1 чайную ложку соли, ½ чайной ложки паприки, ½ чайной ложки черного перца и добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Переложите крылышки в маринад, тщательно перемешайте и накройте пленкой. Оставьте при комнатной температуре на 40–60 минут, чтобы соус впитался и раскрыл вкус.

Переложите крылышки на смазанную маслом форму и запекайте в разогретой до 200 °C духовке примерно 35–40 минут, периодически переворачивая для равномерного цвета. Крылышки получаются ароматными, с легкой сладостью и пикантностью, а мясо легко отходит от косточки. Подавать советуем горячими, дополнив свежей зеленью или запеченными овощами.

Совет: чтобы получить хрустящую корочку, в конце советуем включить режим гриля на 5 минут.

