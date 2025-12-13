Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 12:00

С этим салатом все едят свеклу: «Рубиновый бриллиант» с сыром фета — хоть на бутерброд, хоть на праздничный стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Свекла — овощ, чья польза неоспорима, но который далеко не все любят в чистом виде. Салат «Рубиновый бриллиант» создан специально для того, чтобы изменить это отношение и сделать свеклу настоящей звездой стола. Его магия — в идеальном сочетании сладковатой, запеченной до мягкости свеклы, солоноватой рассыпчатой феты и хрустящих орехов. Это блюдо играет на контрастах: нежная текстура, яркий цвет и насыщенный вкус, который одновременно земной и изысканный. Такой салат удивительно универсален: его можно подать как элегантную закуску на праздник, намазать на хлеб в виде закусочного паштета или просто съесть ложкой как легкий и полезный ужин.

Вам понадобится: 3 средние свеклы (около 500 г), 150 г сыра фета, 50 г грецких орехов, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического крема или 2 чайные ложки обычного бальзамического уксуса, соль, свежемолотый черный перец, свежая рукола или смесь салатных листьев для подачи. Свеклу тщательно вымойте, заверните каждую в фольгу и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50–60 минут до мягкости (можно проверить ножом). Дайте остыть, очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Сыр фета разомните вилкой на некрупные крошки. В салатнице аккуратно смешайте свеклу, фету и большую часть орехов. Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим кремом, слегка посолите (помня о солености сыра) и поперчите. Перед подачей выложите на тарелку подушку из руколы, сверху горкой разместите салат и посыпьте оставшимися орехами. Можно сбрызнуть еще каплей бальзамического крема для красоты.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
«Медвежья шубка» с секретом: вы не догадаетесь, что внутри!
Семья и жизнь
«Медвежья шубка» с секретом: вы не догадаетесь, что внутри!
Изюминка новогоднего стола — салат «Пражский»: мясо и яблоко в лимонном соусе
Общество
Изюминка новогоднего стола — салат «Пражский»: мясо и яблоко в лимонном соусе
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени
Общество
Экспресс-холодец из курицы: густой, мясной и без долгой варки. Он выручает на Новый год, когда совсем нет времени
Грибочки-хрустяшки по особому рецепту — мариную так и получаю топ-закуску к Новому году
Общество
Грибочки-хрустяшки по особому рецепту — мариную так и получаю топ-закуску к Новому году
салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-5 регионов по числу обращений на прямую линию Путина
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.