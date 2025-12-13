С этим салатом все едят свеклу: «Рубиновый бриллиант» с сыром фета — хоть на бутерброд, хоть на праздничный стол

Свекла — овощ, чья польза неоспорима, но который далеко не все любят в чистом виде. Салат «Рубиновый бриллиант» создан специально для того, чтобы изменить это отношение и сделать свеклу настоящей звездой стола. Его магия — в идеальном сочетании сладковатой, запеченной до мягкости свеклы, солоноватой рассыпчатой феты и хрустящих орехов. Это блюдо играет на контрастах: нежная текстура, яркий цвет и насыщенный вкус, который одновременно земной и изысканный. Такой салат удивительно универсален: его можно подать как элегантную закуску на праздник, намазать на хлеб в виде закусочного паштета или просто съесть ложкой как легкий и полезный ужин.

Вам понадобится: 3 средние свеклы (около 500 г), 150 г сыра фета, 50 г грецких орехов, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического крема или 2 чайные ложки обычного бальзамического уксуса, соль, свежемолотый черный перец, свежая рукола или смесь салатных листьев для подачи. Свеклу тщательно вымойте, заверните каждую в фольгу и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 50–60 минут до мягкости (можно проверить ножом). Дайте остыть, очистите от кожицы и нарежьте средними кубиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Сыр фета разомните вилкой на некрупные крошки. В салатнице аккуратно смешайте свеклу, фету и большую часть орехов. Заправьте салат оливковым маслом и бальзамическим кремом, слегка посолите (помня о солености сыра) и поперчите. Перед подачей выложите на тарелку подушку из руколы, сверху горкой разместите салат и посыпьте оставшимися орехами. Можно сбрызнуть еще каплей бальзамического крема для красоты.

