Грибочки-хрустяшки по особому рецепту — мариную так и получаю топ-закуску к Новому году

Эти маринованные шампиньоны стали моей визитной карточкой, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к приходу гостей. Хрустящие, ароматные, они исчезают со стола первыми.

Для приготовления этой универсальной закуски мне понадобится: свежие шампиньоны (500 г), соль (1 ч. л.) для варки, вода (1 л). Для ароматного маринада: красный или белый лук (1–2 шт.), чеснок (2 зубчика), свежий укроп (10 г), соль (1–1,5 ч. л.), сахар (3 ч. л.), зернистая горчица (1 ч. л.), нерафинированное подсолнечное или оливковое масло (3 ст. л.), уксус 9% (1,5 ст. л.).

Начинаю с подготовки грибов: шампиньоны тщательно промываю, очищаю от загрязнений, крупные экземпляры разрезаю на половинки или четвертинки. В кастрюле довожу до кипения 1 литр воды, добавляю 1 чайную ложку соли, опускаю грибы и варю 5–7 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют свою упругую текстуру. Откидываю грибы на дуршлаг и даю им полностью остыть. Тем временем готовлю маринад: лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок — пластинами, укроп мелко рублю. В миске смешиваю все ингредиенты для маринада: лук, чеснок, укроп, соль, сахар, горчицу, масло и уксус. Тщательно перемешиваю до растворения соли и сахара. Остывшие грибы перекладываю в миску с маринадом и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый грибок пропитался заправкой. Накрываю пищевой пленкой или крышкой и отправляю в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на 12. Перед подачей украшаю дополнительной зеленью и тонкими колечками лука.

