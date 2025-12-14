Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты

Доцент Щербаченко: при обмене валюты лучше выбирать банкноты старше 2013 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам при обмене валюты следует выбирать иностранные купюры старше 2013 года выпуска, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, это поможет избежать возможных проблем с приемом денег за рубежом.

Перед путешествием уточняйте валютные правила и работу банковских карт в стране назначения. Также возьмите карту МИР и другого банка. Все это сэкономит вам время, деньги и нервы. Чтобы избежать сложностей в поездке, при обмене валюты отдавайте предпочтение новым купюрам от 2013 года, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что не менее важным является физическое состояние банкнот. По его словам, для обмена следует выбирать только идеально чистые купюры без малейших повреждений, надписей и потертостей.

При обмене валюты проверяйте состояние денег. Принимайте только идеально чистые, непотрепанные купюры без дефектов и надписей. Изучите правила страны назначения. Перед поездкой уточните, какие доллары принимают в конкретной стране. В некоторых случаях выгоднее взять евро или местную валюту, купленную заранее, — резюмировал Щербаченко.

Ранее стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.

