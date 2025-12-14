Россиянам дали рекомендации по обмену валюты Доцент Щербаченко: при обмене валюты лучше выбирать банкноты старше 2013 года

Россиянам при обмене валюты следует выбирать иностранные купюры старше 2013 года выпуска, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, это поможет избежать возможных проблем с приемом денег за рубежом.

Перед путешествием уточняйте валютные правила и работу банковских карт в стране назначения. Также возьмите карту МИР и другого банка. Все это сэкономит вам время, деньги и нервы. Чтобы избежать сложностей в поездке, при обмене валюты отдавайте предпочтение новым купюрам от 2013 года, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что не менее важным является физическое состояние банкнот. По его словам, для обмена следует выбирать только идеально чистые купюры без малейших повреждений, надписей и потертостей.

При обмене валюты проверяйте состояние денег. Принимайте только идеально чистые, непотрепанные купюры без дефектов и надписей. Изучите правила страны назначения. Перед поездкой уточните, какие доллары принимают в конкретной стране. В некоторых случаях выгоднее взять евро или местную валюту, купленную заранее, — резюмировал Щербаченко.

Ранее стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.