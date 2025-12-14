Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 08:09

В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети

В Одессе на родителей могут наложить штраф при разговоре детей на русском

Читайте нас в Дзен

В школах Одессы могут штрафовать родителей учеников, если дети во время перемен разговаривают на русском языке, рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости. По ее словам, практическое применение таких мер во многом зависит от позиции администрации конкретного учебного заведения.

Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке, — сказала собеседница.

Одесситка пояснила, что в случае, если руководство школы закрывает глаза на использование русского языка на переменах, то штрафы не выписываются. Однако если администрация следит за соблюдением правила, то существует соответствующий приказ, на основании которого могут быть применены взыскания.

Ранее сообщалось, что после того как Сергей Лысак возглавил Одессу, в городе заметно увеличилось количество приезжих с западных территорий Украины. По словам местных жителей, новоприбывшие ведут себя вызывающе и позволяют себе оскорблять коренных одесситов на украинском языке. К этим людям не применяют никаких мер, многие жители города сейчас находятся в запуганном состоянии.

русский язык
Украина
Одесса
школы
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.