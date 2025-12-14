В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети В Одессе на родителей могут наложить штраф при разговоре детей на русском

В школах Одессы могут штрафовать родителей учеников, если дети во время перемен разговаривают на русском языке, рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости. По ее словам, практическое применение таких мер во многом зависит от позиции администрации конкретного учебного заведения.

Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребенок не хочет говорить на переменах на украинском языке, — сказала собеседница.

Одесситка пояснила, что в случае, если руководство школы закрывает глаза на использование русского языка на переменах, то штрафы не выписываются. Однако если администрация следит за соблюдением правила, то существует соответствующий приказ, на основании которого могут быть применены взыскания.

Ранее сообщалось, что после того как Сергей Лысак возглавил Одессу, в городе заметно увеличилось количество приезжих с западных территорий Украины. По словам местных жителей, новоприбывшие ведут себя вызывающе и позволяют себе оскорблять коренных одесситов на украинском языке. К этим людям не применяют никаких мер, многие жители города сейчас находятся в запуганном состоянии.