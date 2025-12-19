Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 16:21

Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет

Путин выразил надежду, что РФ через 200 лет будет высокотехнологичной страной

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве выразил надежду, что через 200 лет Россия будет высокотехнологичной и высокообразованной страной. Глава государства также рассчитывает, что страна будет жить в условиях мира и благополучия.

Двести лет для России — это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Он напомнил, что в РФ есть все инструменты цифровой сферы — в том числе отечественный мессенджер MAX.

Кроме того, Путин отметил, что кабмину России надо отдать должное за сбалансированный бюджет. Глава государства пояснил, что правительство провело большую работу в этом направлении и добилось бюджета на уровне 2021 года. Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства.

Путин также заявил, что президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной. По его словам, глава государства в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий.

Россия
Владимир Путин
президенты
прямая линия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа точная дата похорон командира отряда «Эспаньола»
Памятники Булгакову и Чайковскому отправят под снос на Украине
Раскрыто, почему миллионы украинских беженцев могут лишиться права голоса
В Сети показали молниеносную гибель шести человек в ДТП
Путин заявил о праве украинцев в России участвовать в выборах на Украине
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал на решение ЦБ по «ключу»
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.