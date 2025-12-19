Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет Путин выразил надежду, что РФ через 200 лет будет высокотехнологичной страной

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве выразил надежду, что через 200 лет Россия будет высокотехнологичной и высокообразованной страной. Глава государства также рассчитывает, что страна будет жить в условиях мира и благополучия.

Двести лет для России — это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Он напомнил, что в РФ есть все инструменты цифровой сферы — в том числе отечественный мессенджер MAX.

Кроме того, Путин отметил, что кабмину России надо отдать должное за сбалансированный бюджет. Глава государства пояснил, что правительство провело большую работу в этом направлении и добилось бюджета на уровне 2021 года. Президент добавил, что это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы государства.

Путин также заявил, что президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной. По его словам, глава государства в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий.