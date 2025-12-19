Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:37

Путин рассказал, верит ли он в любовь с первого взгляда

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что верит в любовь с первого взгляда. Вопрос на эту тему прозвучал во время большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая прошла в Гостином дворе.

Думаю, да, — сказал Путин.

Ранее президент РФ назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы. Он отметил, что у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно. Глава государства на «Итогах года» также признался, что никогда не записывал «видеокружочки» для своих близких в мессенджерах.

Также российский лидер заявил, что не намерен писать мемуары. Он пояснил, что, пока текущая работа продолжается, необходимости заниматься самооценками он не видит.

Кроме того, Путин надиктовал послание, которое хотел бы оставить в капсуле времени для будущих поколений. В нем президент выразил уверенность, что сам факт прочтения этого текста потомками станет доказательством неразрывной связи эпох. Глава государства пожелал потомкам удачи, счастья и такой же гордости за своих предков, какую нынешнее поколение испытывает к отцам, дедам и прадедам.

