Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее

Праздничный стол не должен отнимать все силы и время накануне торжества. Это блюдо — воплощение разумной кулинарии: доступные ингредиенты, минимум активных действий и максимально эффектный, сытный результат. Аромат запекающихся с травами окорочков и румяного картофеля создаст в доме ту самую теплую, праздничную атмосферу ожидания чуда, а вы будете абсолютно свободны для общения с близкими.

Для приготовления возьмите: 8 куриных окорочков (голень + бедро), 1,2 кг картофеля, 4 столовые ложки растительного масла, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 чайную ложку сладкой паприки, 1 чайную ложку сушеного чеснока, 1/2 чайной ложки молотого черного перца, соль по вкусу, несколько веточек свежего розмарина.

Окорочка хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. В большой миске смешайте растительное масло, соевый соус, паприку, сушеный чеснок, перец и соль. Окорочка и картофельные дольки поместите в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы все равномерно покрылось. Оставьте мариноваться на 30–40 минут при комнатной температуре. Разогрейте духовку до 200 °C. На большой противень, застеленный пергаментом, выложите картофельные дольки в один слой. Запекайте их 20 минут. Затем достаньте противень, переверните картофель и разложите между дольками куриные окорочка кожей вверх. Верните противень в духовку и готовьте еще 40–50 минут, пока курица не покроется золотистой корочкой, а картофель не станет мягким. Подавайте горячим, украсив веточками розмарина.

