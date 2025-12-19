Новый год-2026
20 минут — и на столе королевская закуска. Must-have любого застолья — нужны яйца, шпроты и сыр

Эта закуска — проверенная временем классика, которая никогда не подводит. Она сочетает в себе насыщенный вкус шпрот, нежность яичного желтка и пикантность сыра, создавая гармоничную и любимую многими композицию. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают это блюдо идеальным спасателем в ситуациях, когда гости уже на пороге, а на столе должно появиться что-то сытное, вкусное и, безусловно, праздничное. Всего 20 минут — и королевская закуска готова покорять сердца.

Для приготовления вам понадобится: 6 куриных яиц, 1 банка шпрот в масле (100–120 г), 100 г твердого сыра, 3–4 столовые ложки майонеза, пучок свежего укропа, соль и молотый черный перец по вкусу. Для украшения: веточки укропа, молотая паприка или зерна граната.

Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде (8–9 минут после закипания). Охладите их в ледяной воде, очистите и разрежьте вдоль пополам. Аккуратно извлеките желтки в отдельную миску. Белки пока отложите. Шпроты разомните вилкой в однородную пасту вместе с маслом из банки. Желтки разотрите вилкой и соедините со шпротной массой. Добавьте сыр, натертый на мелкой терке, мелко рубленный укроп и майонез. Тщательно перемешайте до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Начините получившейся ароматной массой яичные белки, формируя аккуратные горки. Выложите готовые половинки на сервировочное блюдо, украсьте веточками укропа, щепоткой паприки или зернами граната для яркого акцента. Подавайте сразу или слегка охладите.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

