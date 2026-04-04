Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 18:35

Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запеченная курица по-гречески — это блюдо, которое покоряет своей сочностью и ароматом. Традиционный рецепт «Котопуло клефтико» готовится просто, а результат достоин ресторана.

Вместо вина можно использовать бульон, а приправы (чеснок, орегано, перец, соль) заменить на любимые. Кстати, так же можно приготовить и баранину.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,5–2 кг) или 8 куриных ножек, 4 зубчика чеснока, 2 столовые ложки сушеного орегано, 50 мл оливкового масла, сок 1 лимона, соль и перец по вкусу, 500 г картофеля, 200 мл бульона или воды.

Курицу натрите смесью из измельченного чеснока, орегано, соли, перца, масла и лимонного сока. Оставьте мариноваться на 30 минут. Картофель нарежьте дольками, выложите в форму, сверху поместите курицу. Влейте бульон. Запекайте при 180 °С 1 час до золотистой корочки. Подавайте с овощами и зеленью.

Проверено редакцией
курица
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.