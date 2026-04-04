Никаких больше сухих куриных грудок: запекаю курицу по-гречески «Котопуло клефтико» — сочно и вкусно

Запеченная курица по-гречески — это блюдо, которое покоряет своей сочностью и ароматом. Традиционный рецепт «Котопуло клефтико» готовится просто, а результат достоин ресторана.

Вместо вина можно использовать бульон, а приправы (чеснок, орегано, перец, соль) заменить на любимые. Кстати, так же можно приготовить и баранину.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,5–2 кг) или 8 куриных ножек, 4 зубчика чеснока, 2 столовые ложки сушеного орегано, 50 мл оливкового масла, сок 1 лимона, соль и перец по вкусу, 500 г картофеля, 200 мл бульона или воды.

Курицу натрите смесью из измельченного чеснока, орегано, соли, перца, масла и лимонного сока. Оставьте мариноваться на 30 минут. Картофель нарежьте дольками, выложите в форму, сверху поместите курицу. Влейте бульон. Запекайте при 180 °С 1 час до золотистой корочки. Подавайте с овощами и зеленью.

