04 апреля 2026 в 15:35

Кидаю помидоры в масло — и через 5 минут на столе золотистые кружочки с сочной серединкой. Хоть на ужин, хоть на перекус

Беру помидоры, яйца и сухари — и кидаю их в кипящее масло, получая хрустящую закуску, вкус которой невозможно передать словами. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса или как дополнение к мясу и рыбе.

Получается обалденная вкуснятина: помидоры в золотистой хрустящей панировке снаружи и нежные, сочные, слегка сладковатые внутри, а чесночный соус добавляет пикантную нотку и делает вкус еще ярче.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных помидора, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 50 г муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Для соуса: 3 столовые ложки сметаны или йогурта, 2 зубчика чеснока, зелень укропа, соль.

Помидоры нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и поперчите. Обваляйте каждый кружок в муке, затем в взбитом яйце, затем в сухарях. Разогрейте масло в сковороде, выложите помидоры и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком и рубленой зеленью, посолите. Подавайте горячие помидоры с соусом — это блюдо исчезает со стола в мгновение ока.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
