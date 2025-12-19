Гречка — это не обязательно скучно! Делаю по этому рецепту и кладу в духовку — получается ужин как из русской печи

Гречка — это не обязательно скучно! Делаю по этому рецепту и кладу в духовку — получается ужин как из русской печи

Запекание в духовке — лучший способ получить идеальную гречку. Жар равномерно распределяется со всех сторон, крупа не разваривается и сохраняет свою структуру, впитывая все соки от курицы и овощей.

600 г куриного филе нарезаю кубиками, обжариваю на растительном масле до золотистого цвета, приправляю солью, смесью перцев и паприкой. Добавляю 1 нарезанную луковицу, 1 натертую морковь, 1 нарезанный сладкий перец и 1 измельченный зубчик чеснока. Обжариваю 5–7 минут до мягкости овощей.

В форму для запекания перекладываю поджарку, добавляю 300 г промытой гречки, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. смеси перцев. Заливаю 600–700 мл горячей воды, чтобы она покрывала крупу на 1–1,5 см. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до полного впитывания воды. Даю постоять 10 минут под крышкой перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.