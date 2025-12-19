Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:28

Гречка — это не обязательно скучно! Делаю по этому рецепту и кладу в духовку — получается ужин как из русской печи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запекание в духовке — лучший способ получить идеальную гречку. Жар равномерно распределяется со всех сторон, крупа не разваривается и сохраняет свою структуру, впитывая все соки от курицы и овощей.

600 г куриного филе нарезаю кубиками, обжариваю на растительном масле до золотистого цвета, приправляю солью, смесью перцев и паприкой. Добавляю 1 нарезанную луковицу, 1 натертую морковь, 1 нарезанный сладкий перец и 1 измельченный зубчик чеснока. Обжариваю 5–7 минут до мягкости овощей.

В форму для запекания перекладываю поджарку, добавляю 300 г промытой гречки, 1 ч. л. соли и 0,5 ч. л. смеси перцев. Заливаю 600–700 мл горячей воды, чтобы она покрывала крупу на 1–1,5 см. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до полного впитывания воды. Даю постоять 10 минут под крышкой перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
Общество
Закусочный торт к Новому году — готовлю из вафель с нежной начинкой: смело ставим в самый центр стола
Немного картошки и горсть фарша: эти эчпочмаки как магнит — готовлю, и семья спешит к столу
Общество
Немного картошки и горсть фарша: эти эчпочмаки как магнит — готовлю, и семья спешит к столу
Семья уплетает овсянку каждое утро — готовлю по этому рецепту с ароматными грибами и хрустящим беконом
Общество
Семья уплетает овсянку каждое утро — готовлю по этому рецепту с ароматными грибами и хрустящим беконом
Такую овсянку полюбила вся семья — перезагрузил скучную кашу и получил вкуснейший и полезный завтрак
Общество
Такую овсянку полюбила вся семья — перезагрузил скучную кашу и получил вкуснейший и полезный завтрак
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
еда
каши
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе была объявлена воздушная тревога
Адвокат раскрыл, могут ли уволить за перекуры во время работы
Путин указал, какая мода на самом деле нужна России
Вдова Кирка намерена добиться избрания друга мужа президентом США
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине $90 млрд от Евросоюза
Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год
Генетик раскрыла причины чувствительности кожи к солнцу
Путин назвал ключевой фактор поддержания стабильности в мире
Путин оценил роль Татарстана в межрелигиозном диалоге
Путин назвал самого надежного друга России
Путин объяснил, почему в регионах отключают мобильную сеть
Путин заявил о недопустимости падения благосостояния семей с детьми
Трамп допустил возможность начала войны США и Венесуэлы
Путин высказался о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет
Экономист ответил, когда в России может снизиться НДС
«Нас там не ждут»: Путин об отношениях России с НАТО
Сын Кадырова прокомментировал ЧП с ребенком в российской школе
«Непростые решения, но мы согласны»: Путин о переговорах на Аляске
Гибель 238 детей, раненый младенец, 94 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 19 декабря
Премьер-министра Италии назвали убийцей плана по активам России
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.