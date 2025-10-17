Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 01:45

Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку

Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку Фаза Луны сегодня, 17 октября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 01:55 мск сегодня Луна перейдет в 26-й день лунного цикла. Период предстоит напряженный, и длиться он будет более суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луной сегодня управляет педантичная Дева. Фаза Луны сегодня в Москве, Йошкар-Оле, Казани, Махачкале, Томске движется к схождению на нет. Уже в начале следующей недели нас ждет новолуние.

Общая характеристика 26-х лунных суток

Нас ждет крайне неприятный день, когда даже воздух будет наполнен искрами, которые легко будут вспыхивать и превращаться в громкие ссоры и тяжелые конфликты. Такой выброс эмоций будет забирать много сил и нервов, поэтому провокаций следует избегать любой ценой. Пустое общение, болтовню, сплетни и совместное времяпрепровождение сегодня лучше свести к минимуму.

Внешность и здоровье перед новолунием

Не стоит медлить с оказанием медицинской помощи, если таковая потребуется. Любые уходовые процедуры, как и посещение салона красоты, следует отложить до более благоприятного времени.

Работа в четвертой четверти лунного цикла

Сегодня стоит заниматься только текучкой. Принятие решений, переговоры, старт проектов — все это рекомендуется отложить на более благоприятный день. В окружении могут появиться недоброжелатели, а удачные на первый взгляд предложения в дальнейшем принесут множество проблем.

Любовь и свадьба в третьей декаде лунного месяца

День не годится ни для свадьбы, ни для проведения семейных торжеств. Все общение следует свести к минимуму и только по безотлагательным поводам.

Природные циклы на убывающей Луне

Рыбалка сегодня не только будет без улова, но и принесет множество проблем и недоразумений. Чтобы не остаться вдали от цивилизации с пробитым колесом или без бензина, лучше отложить посиделки с удочкой на более благоприятное время. Владельцы домашних питомцев и садоводы сегодня могут заняться поиском различных витаминов и удобрений соответственно.

Ранее мы рассказали, что делать туристу, если он попал в больницу за границей.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
