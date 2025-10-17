Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 17 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Пермском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 17 октября

По данным мониторингового сайта «Сбой.рф», в пятницу, 17 октября, жалобы на перебои в работе мобильного интернета поступают из множества российских регионов. Абоненты популярных операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб сегодня приходится на T2. О сбоях пишут абоненты из Москвы — 25%, Рязанской, Нижегородской областей — по 18%, Свердловской области — 8%, Санкт-Петербурга — 6%, Брянской области — 4%, Ивановской области — 3%, Ленинградской, Самарской, Ростовской, Ярославской, Тюменской областей — по 2%, Волгоградской, Московской, Саратовской, Псковской областей, Башкортостана, Пермского края — по 1%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Пермского края, Ставрополья, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Самарской областей, Краснодарского края, Иркутской области.

Почему не работает мобильный интернет 17 октября

Отключения мобильного интернета могут происходить в условиях угрозы атаки БПЛА. Сбои в российских регионах связаны с обеспечением безопасности граждан, и этим нельзя пренебрегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на 17 октября более 60 украинских беспилотников пытались атаковать ряд регионов, сообщили в пресс-службе Минобороны России. 32 БПЛА удалось уничтожить над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской области, еще шесть — над акваторией Черного моря. Пять украинских дронов были перехвачены над Брянской областью, по два — над Тульской областью и Московским регионом. Еще один беспилотник был ликвидирован на подлете к Курской области, уточнили в министерстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — отметили в оперштабе Краснодарского края.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

Можно ли вернуть деньги за тариф

Особого механизма возврата средств за периоды отключения мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА нет. Чтобы получить перерасчет абонентской платы за тариф, пользователь должен самостоятельно зафиксировать факт сбоя в работе мобильного интернета и обратиться к оператору с заявлением о возврате средств, внесенных им в качестве авансового платежа.

