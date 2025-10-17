Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 07:00

Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие Северной группировки войск успешно отражают попытки противника пересечь государственную границу России, сообщили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 октября?

Сорвали попытку ВСУ пересечь границу

«Военнослужащие успешно нейтрализуют попытки отдельных подразделений противника пересечь государственную границу Российской Федерации. Используя современные стрелковые системы, включая пулеметы и автоматические гранатометы, они эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач», — говорится в сообщении.

Военное ведомство также опубликовало кадры боевой работы расчетов гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Утес» 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Уничтожили замаскированные позиции и пехоту ВСУ

В зоне специальной военной операции экипаж танка Т-72Б3М из группировки «Запад» успешно уничтожил замаскированные позиции и личный состав противника. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В этот раз на одном из направлений СВО в ходе разведывательных мероприятий были обнаружены замаскированные позиции и скопления живой силы подразделений ВСУ в лесистой местности. На кадрах один из экипажей танков Т-72Б3М танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Запад“, получив точные координаты целей, незамедлительно выдвинулся на закрытую огневую позицию. После наведения танка военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм фугасными снарядами по целям на дистанции более пяти километров, что позволило успешно уничтожить все цели», — отметили в МО.

Отмечается, что операторы беспилотников танкового полка занимались корректировкой стрельбы и контролем попаданий, что позволило эффективно поразить все цели с минимальным расходом боеприпасов.

Не допустили ротацию подразделений ВСУ

В Минобороны России сообщили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» успешно сорвали переброску живой силы ВСУ в Запорожской области.

«Операторы ударных беспилотников группировки войск „Восток“ выявили маршруты переброски живой силы и техники противника в лесополосах вблизи населенного пункта Успеновка Запорожской области. После уточнения координат было принято решение на оперативное огневое поражение. В результате точечных ударов расчеты беспилотников уничтожили несколько пикапов с живой силой националистов, сорвав попытку ротации на линии боевого соприкосновения», — информировали в ведомстве.

Кроме того, были уничтожены танк и автомобиль с буксируемой гаубицей вместе с расчетом — удар нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Поразили пункт управления БПЛА ВСУ

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» из группировки войск «Центр» успешно поразила пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчет самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области», — рассказали в Минобороны.

Там рассказали, что операторы разведывательных беспилотников соединения обнаружили скрытый в лесу блиндаж с вынесенными средствами приема и передачи сигналов управления дронами и передали координаты для огневого поражения. Расчет орудия занял огневую позицию и шестью 152-мм снарядами уничтожил пункт управления дронами, расчистив воздушное пространство по маршруту продвижения штурмовых подразделений группировки.

Разнесли позиции ВСУ и помогли продвинуться штурмовикам

В российском военном ведомстве сообщили, что расчет РСЗО «Торнадо-Г» Центральной группировки войск на Красноармейском направлении поразил позиции ВСУ, чем помог в продвижении штурмовых групп.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Торнадо-Г“ оперативно развернул боевую машину, осуществил наведение установки на цель и залпом осколочно-фугасных снарядов произвел удар по вражеским объектам, находящимся в лесополосе и нежилых строениях. Артиллерийский удар обеспечил продвижение штурмовиков группировки, поразив основные огневые точки украинских боевиков», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что артиллеристы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии постоянно наносят огневое поражение по военным объектам, позициям, укрепленным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ на своем участке фронта.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
