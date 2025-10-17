Разговор Путина и Трампа: что они обсуждали, главные заявления

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогу телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Что они обсуждали, правда ли, что политики договорились о новой встрече?

Что Путин сказал Трампу о поставках Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенным Штатам не следует истощать свои запасы крылатых ракет Tomahawk, направляя их в Украину.

Он отметил, что вопрос поставок американских Tomahawk Украине обсуждался во время его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным. «Нам тоже нужны Tomahawk для США. У нас их много, но они нам нужны», — сказал он.

«Я имею в виду, что мы не можем истощать запасы нашей страны. Так что, знаете, они очень важны, они очень мощные, точные и хорошие, но они нам тоже нужны, так что я не знаю, что мы можем с этим поделать», — добавил Трамп.

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков также сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Помимо этого, передача оружия помешает мирному урегулированию украинского конфликта.

«Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный», — рассказал дипломат.

По словам Ушакова, Трамп пообещал учесть соображения Путина во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помощник российского президента также назвал разговор двух лидеров весьма полезным. Они договорились оставаться на связи.

Обсудили ли Трамп и Путин санкции против России

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не планирует усиливать санкции против Москвы. Он также высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным.

«Я не против чего-либо. Я просто говорю, что, может быть, это не самый подходящий момент», — отметил он, коснувшись возможности принятия Конгрессом законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против РФ.

Комментируя высказывания лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) о том, что пришло время для работы с целью принятия этого законопроекта, Трамп подчеркнул: «Посмотрим. Он пока не знает о разговоре [с Путиным]. Я поговорю с ним позднее. И это (принятие законопроекта. — NEWS.ru) зависело бы от того, что я захочу сделать. Так что посмотрим, что будет». «Это, возможно, такой продуктивный разговор, что...» — сказал американский лидер, но не закончил свою мысль.

«Мы хотим добиться мира», — добавил он.

Также Трамп подчеркнул, что «сейчас не самое подходящее время для новых санкций против России».

Когда может состояться новая встреча президентов России и США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшие две недели.

«Я бы сказал, что [встреча состоится] в течение двух недель или около того, довольно скоро», — сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы проведем встречу в Венгрии, [ее] примет [премьер-министр страны] Виктор Орбан», — продолжил Трамп. Он выразил «надежду на то, что [урегулировать кризис на Украине] получится довольно скоро».

«Я встречусь с ним [Путиным], вероятно, в ближайшие две недели», — вновь отметил Трамп, добавив, что перед этим встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым проведет госсекретарь США Марко Рубио.

«Вице-президент [США Джей Ди Вэнс], как вы знаете, тоже в значительной степени включен [в процесс], вся команда вовлечена. Стив Уиткофф будет включен», — подчеркнул американский лидер.

