Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обсудит 17 октября на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским итоги своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба администрации США. Республиканец также назвал состоявшуюся беседу очень продуктивной.

Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое, — уточнил Трамп, говоря о грядущей встрече с Зеленским.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что предстоящие переговоры с Зеленским станут логическим продолжением диалога с Путиным.

Позже Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с Путиным. По его словам, переговоры пройдут в Будапеште, где обсудят окончание украинского конфликта.

Также стало известно, что телефонный разговор Путина с Трампом продлился около двух часов. Сам американский лидер подтвердил эту информацию в своей соцсети Truth Social.