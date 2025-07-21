Когда будет третий раунд переговоров России и Украины? Что известно

Когда будет третий раунд переговоров России и Украины? Что известно

Третий раунд переговоров России и Украины должен состояться на этой неделе. Когда и где пройдет встреча делегаций, какие задачи ставят Москва и Киев, встретятся ли Владимир Путин и Дональд Трамп?

Когда начнется третий раунд переговоров России и Украины, что известно

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев официально предложил России провести третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на предстоящей неделе (21-27 июля).

Зеленский призвал российскую сторону «перестать прятаться от решений». Однако до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров обвиняли Киев в затягивании переговоров. По словам Лаврова, Москва предлагала начать третий раунд переговоров с 22 июня — однако не получила внятного ответа от Украины.

СМИ не смогли получить официальной информации о дате проведения третьего раунда переговоров. Так, в администрации президента Турции, которая выступала медиатором в ходе первого и второго раунда переговоров, заявили, что конкретных согласованных дат нет.

Источники российских СМИ подтвердили, что переговоры вновь пройдут в Стамбуле: эта площадка устраивает обе стороны. Вероятно, что они пройдут на текущей неделе.

«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сообщили источники.

21 июля источники турецкого СМИ İndependent Türkçe заявили, что третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может пройти уже 23 или 24 июля.

Отмечается, что за ходом переговоров будут внимательно следить дипломаты из Великобритании, Франции и Германии — на 25 июля в Стамбуле намечены переговоры по ядерной программе Ирана. До переговоров, 22 июля, должны состояться трехсторонние консультации с участием Ирана, России и Китая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах в Стабуле, 2022 год Фото: Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Между тем Песков в разговоре с журналистами намекнул, что в дальнейшем возможна встреча президентов России и США: Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Пекине в сентябре. Российский лидер приедет в Китай в рамках празднований 80-летия победы на милитаристской Японией во Второй Мировой войны, которое отмечается 3 сентября.

«Если Трамп также будет присутствовать «на полях» мероприятий в Китае, не исключено, что будет поднят вопрос о целесообразности такой встречи», — отметил Песков.

Какие задачи ставит Россия на Стамбул-3, кто возглавит делегацию

Пресс-секретарь президента России обещал проинформировать, как только будет определенность по датам встречи. По его словам, Россия не меняла состав переговорной группы, ее будет возглавлять помощник президента Владимир Мединский.

С украинской стороны главой переговорной делегации останется экс-министр обороны Рустем Умеров. Об этом сообщил нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Раньше главой делегации также был Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны Шмыгаль в Стамбул не поедет», — указал он.

Главной задачей Стамбула-3 Дмитрий Песков назвал сближение проектов России и Украины по прекращению конфликта.

«Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока, скажем так, являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — объявил Песков.

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