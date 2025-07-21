Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки

34-летняя жительница Волгоградской области нанесла осколком стеклянной крышки от сковородки своему возлюбленному — 42-летнему водителю — ранение в ногу, повредив артерию, в результате чего мужчина истек кровью и скончался, передает телеканал РЕН ТВ. Это случилось вечером 20 июня в селе Медведица. По данному факту возбудили дело, россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам женщины, она действовала в целях самообороны. Фигурантка полностью признала вину, сказано в материале.

Также стало известно, что 44-летняя жительница Алтая пронзила сердце супруга шампуром во время семейной ссоры, от полученного колото-резаного ранения муж скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Чемальском районе.

Ранее сообщалось, что жительница Томской области приревновала своего возлюбленного к другой девушке, после чего попыталась отрезать ему половой орган. Инцидент произошел 10 июля. Врачи Асиновской больницы провели реконструктивную операцию на половом члене, и орган удалось спасти. На успешный исход оперативного вмешательства повлияло то, что одна из магистральных артерий оказалась целой.