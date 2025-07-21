Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 20:44

Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки

Жительница Волгоградской области порезала возлюбленного крышкой сковородки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

34-летняя жительница Волгоградской области нанесла осколком стеклянной крышки от сковородки своему возлюбленному — 42-летнему водителю — ранение в ногу, повредив артерию, в результате чего мужчина истек кровью и скончался, передает телеканал РЕН ТВ. Это случилось вечером 20 июня в селе Медведица. По данному факту возбудили дело, россиянке грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам женщины, она действовала в целях самообороны. Фигурантка полностью признала вину, сказано в материале.

Также стало известно, что 44-летняя жительница Алтая пронзила сердце супруга шампуром во время семейной ссоры, от полученного колото-резаного ранения муж скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Чемальском районе.

Ранее сообщалось, что жительница Томской области приревновала своего возлюбленного к другой девушке, после чего попыталась отрезать ему половой орган. Инцидент произошел 10 июля. Врачи Асиновской больницы провели реконструктивную операцию на половом члене, и орган удалось спасти. На успешный исход оперативного вмешательства повлияло то, что одна из магистральных артерий оказалась целой.

Волгоградская область
уголовные дела
конфликты
сковородки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года
«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox
Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине
Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины
Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией
В России остановили производство «Мирамистина»
Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины
Котел в Мирнограде, решающая битва: новости СВО вечером 21 июля
Богомолов получил почетное звание от Путина: заслуги, связь с президентом
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.