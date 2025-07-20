Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 17:32

Россиянка пыталась отрезать пенис своему парню из-за ревности

Жительница Томской области пыталась отрезать половой орган своему парню

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Томской области приревновала своего возлюбленного к другой девушке, после чего попыталась отрезать ему половой орган, передает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 10 июля. Врачи Асиновской больницы провели реконструктивную операцию на половом члене, и орган удалось спасти. На успешный исход оперативного вмешательства повлияло то, что одна из магистральных артерий оказалась целой.

В материале сказано, что у пациента были зафиксированы глубокие резаные раны мошонки и частичная травматическая ампутация полового члена. По словам пострадавшего, все увечья ему нанесла девушка. В настоящее время он проходит лечение и восстановление в стационаре. Состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное.

Ранее в Курганской области задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он из ревности запер сожительницу и двух ее друзей в бытовке, поджег помещение и избил монтировкой при попытке побега. С места происшествия он уехал на личном автомобиле, позже бросил его в лесу и двое суток скрывался.

Томская область
операции
ревность
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии
Мария Захарова станет певицей? Коллаборация с Птахой, что известно
В Госдуме раскрыли, грозит ли полный запрет на использование VPN
Израильские военные подорвали очередной объект «террористов» в секторе Газа
ВСУ атаковали Россию десятками дронов весь день
Ограничения на полеты вводились в трех аэропортах Москвы
Муж Валерии возмутил Сеть пикантным видео с незнакомками
«Я их не хочу»: Лолита сравнила российских артистов-мужчин с детьми
SHAMAN раскрыл, почему выбрал себе в пару Мизулину
SHAMAN ответил хейтерам, которые не верят в его роман с Мизулиной
SHAMAN назвал свою «космическую» мечту
«Оформляй все на себя»: Шаляпин дал совет SHAMAN по свадьбе с Мизулиной
Сборная России по тхэквондо не попадет на чемпионат мира
«Возьми, боже, что нам негоже»: политолог о передаче танков Abrams Украине
От парков до соборов: что посмотреть в Красноярске самостоятельно
На Украине раскрыли, кто заставил Зеленского обратиться к России с просьбой
Составлен список звезд, которых могут выдать России как преступников
Разведка США пообещала разоблачить фейк о вмешательстве РФ в 2016 году
«Сатанизм прогрессирует»: Захарова оценила отмену праздников во Франции
Составлен список певцов и поэтов среди политиков в России
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.