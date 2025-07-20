Россиянка пыталась отрезать пенис своему парню из-за ревности

Жительница Томской области приревновала своего возлюбленного к другой девушке, после чего попыталась отрезать ему половой орган, передает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 10 июля. Врачи Асиновской больницы провели реконструктивную операцию на половом члене, и орган удалось спасти. На успешный исход оперативного вмешательства повлияло то, что одна из магистральных артерий оказалась целой.

В материале сказано, что у пациента были зафиксированы глубокие резаные раны мошонки и частичная травматическая ампутация полового члена. По словам пострадавшего, все увечья ему нанесла девушка. В настоящее время он проходит лечение и восстановление в стационаре. Состояние пострадавшего оценили как удовлетворительное.

Ранее в Курганской области задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве двух человек. По данным следствия, он из ревности запер сожительницу и двух ее друзей в бытовке, поджег помещение и избил монтировкой при попытке побега. С места происшествия он уехал на личном автомобиле, позже бросил его в лесу и двое суток скрывался.