Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды

Германия в случае войны будет использовать женщин и стариков на свои нужды Bild: в ФРГ предложили призывать водителями стариков и женщин в случае войны

Федеральный союз грузовых перевозок Германии предложил привлекать женщин и пенсионеров к работе водителями грузовиков в случае военного конфликта. По оценкам главы объединения Дирка Энгельхардта, в чрезвычайной ситуации стране может потребоваться до 400 тысяч дополнительных водителей, пишет Bild.

Нам нужно больше женщин за рулем. Для этого нужны безопасные парковочные места и грузовики, оборудованные, например, отдельными душевыми, туалетами и кухнями, — заявил Энгельхардт.

Инициатива предполагает упрощение требований к пенсионерам-водителям (отмену пятилетней переаттестации), признание водительских прав из некоторых стран без дополнительного обучения, модернизацию инфраструктуры для женщин-водителей.

Эксперт предупредил, что без этих мер Германия не сможет обеспечить логистику для армии и гражданского населения в кризисной ситуации. В настоящее время в стране наблюдается дефицит около 100 тысяч водителей грузового транспорта.

Ранее сообщалось, что Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом Вашингтон восполнит Берлину эти комплексы из собственных промышленных запасов.