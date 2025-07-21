Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 20:57

Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине

Bloomberg: ФРГ и США могут вскоре заключить сделку о поставке Patriot Украине

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщило агентство Bloomberg. При этом Вашингтон восполнит Германии эти комплексы из собственных промышленных запасов.

Объединив усилия и поддерживая Украину всеми силами, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус

Как отмечается, германские и американские официальные лица намерены завершить урегулирование оставшихся вопросов по сделке. Как сообщили источники на условиях анонимности, объявление может быть сделано позднее на этой неделе.

Ранее сообщалось, что США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах.

Германия
Украина
соглашения
ЗРК Patriot
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал возможную дату переговоров с Россией
SHAMAN прекратил участие в опере «Князь Владимир» из-за двух причин
Сочи или Геленджик: где дешевле отдохнуть летом 2025 года
В Италии сделали неожиданное заявление после отмены концерта Гергиева
Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине
Маринованные абрикосы — новая классика зимней заготовки
Раскрыто, когда стену Цоя окончательно очистят от упоминаний о Технике
Путин посмертно наградил медалью «За храбрость» сторожа музея в Судже
Россиянка нанесла возлюбленному смертельный порез крышкой от сковородки
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда вводят в штатный график
Мирей Матье: история французской эстрадной легенды
18-летний спортсмен побил рекорд Олимпиады 1980 года
«Если скажу, придут пять дядек»: «жертва педофила» молила о помощи в Roblox
Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине
Раскрыты детали повестки переговоров России и Украины
Названа истинная цель Украины на переговорах с Россией
В России остановили производство «Мирамистина»
Россиянам рассказали, как получить выплаты за пострадавшие от ливней машины
Котел в Мирнограде, решающая битва: новости СВО вечером 21 июля
Богомолов получил почетное звание от Путина: заслуги, связь с президентом
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.