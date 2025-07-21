Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине

Германия и США приблизились к важному соглашению по Украине Bloomberg: ФРГ и США могут вскоре заключить сделку о поставке Patriot Украине

Германия вскоре может заключить сделку с США о поставках Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщило агентство Bloomberg. При этом Вашингтон восполнит Германии эти комплексы из собственных промышленных запасов.

Объединив усилия и поддерживая Украину всеми силами, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус

Как отмечается, германские и американские официальные лица намерены завершить урегулирование оставшихся вопросов по сделке. Как сообщили источники на условиях анонимности, объявление может быть сделано позднее на этой неделе.

Ранее сообщалось, что США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах.