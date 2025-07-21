Шмыгаль указал на многомиллиардный разрыв в военном бюджете Украины Шмыгаль: Киеву нужно $6 млрд для закрытия дефицита бюджета при закупках оружия

Киев нуждается в $6 млрд (469 млрд рублей), чтобы в текущем году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия, заявил глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль на заседании контактной группы по обороне страны в формате «Рамштайн». По его словам, которые передает «РБК-Украина», коллективному Западу уже сейчас следует предусмотреть средства для ВСУ в их бюджетах на следующий год.

Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, — отметил он.

До этого стало известно, что США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Ранее глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что смена кабмина на Украине свидетельствует о продолжении преступной узурпации власти президентом Владимиром Зеленским. Он напомнил, что Верховная рада 16 июля приняла отставку Шмыгаля с должности премьера. Вслед за ним ушел в отставку весь кабинет министров.