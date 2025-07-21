Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине Медведчук: смена кабмина на Украине говорит об узурпации власти Зеленским

Смена кабмина на Украине свидетельствует о продолжении преступной узурпации власти президентом Владимиром Зеленским, написал в статье для сайта «Другой Украины» председатель совета движения Виктор Медведчук. Он напомнил, что Верховная рада 16 июля приняла отставку премьера Дениса Шмыгаля, вслед за которым ушел в отставку весь кабмин.

Процедура отставки правительства и назначение его нового состава произошли с грубым нарушением конституции и законов Украины и являются, по сути, сговором высших должностных лиц государства и депутатов Украины с целью продолжения захвата государственной власти. Антиконституционным способом осуществлено назначение премьер-министра Украины и сформировано правительство, — написал Медведчук.

Приняв отставку премьера, Рада действовала вопреки закону «О правовом режиме военного положения», который запрещает прекращение полномочий кабмина при военном положении, объяснил политик. Он назвал действия украинского парламента примером избирательного применения норм права и подтверждением «узурпации и диктатуры власти со стороны режима Зеленского», у которого срок президентских полномочий закончился в мае прошлого года.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что ухудшающаяся ситуация на фронте создает дополнительные сложности для украинского лидера Владимира Зеленского. Издание отмечает, что президент Украины был вынужден произвести перестановки в правительстве, чтобы удержаться на плаву.