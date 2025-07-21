На Западе заговорили о тяжелом положении Зеленского FT: Зеленский испытывает давление на фронте и внутри страны

Ухудшающаяся ситуация на фронте создает дополнительные сложности для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times. Издание отмечает, что президент Украины был вынужден произвести перестановки, чтобы удержаться на плаву.

Зеленский сталкивается с серьезным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он произвел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, — говорится в публикации.

Тем временем французская газета Le Monde сообщает, что Зеленский сознательно занижает число погибших солдат ВСУ. По данным журналистов, на украинских кладбищах заканчиваются свободные участки.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что Зеленский оказался в сложной ситуации, так как перестал устраивать ключевых игроков. Он отметил, что Вашингтон уже принял решение о замене украинского лидера и сигналом служит тот факт, что сейчас к этому готовят общественность через СМИ.