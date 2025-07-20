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20 июля 2025 в 10:09

На Западе увидели сигнал к скорой замене Зеленского

Профессор Дизен: украинцы потеряли веру в Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, так как перестал устраивать ключевых игроков, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. На своей странице в социальной сети X он отметил, что Вашингтон уже принял решение о замене украинского лидера и сигналом служит тот факт, что сейчас к этому готовят общественность через СМИ.

Украинцы давно потеряли веру в Зеленского, — написал профессор.

До этого политолог Евгений Копатько выразил мнение, что управляемость и нежелание принимать решения самому стали причинами назначения Рустема Умерова главой украинской делегации на переговорах с Россией. По его словам, президент ценит экс-министра обороны не только за его связи со странами Ближнего Востока и Запада, но и за абсолютную лояльность.

Ранее появилась информация, что у западных стран есть компромат на украинского лидера Владимира Зеленского, который вместе с олигархом Игорем Коломойским незаконно вывел 41 млн гривен из ПриватБанка. Одно из доказательств этому — визит Зеленского в 2020 году в британскую MI6.

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