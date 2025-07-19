Стало известно о компромате Запада на Зеленского Олейник: у Запада есть компромат на Зеленского по хищениям из Приватбанка

У западных стран есть компромат на украинского лидера Владимира Зеленского, который вместе с олигархом Игорем Коломойским незаконно вывел 41 млн гривен из Приватбанка, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, которые приводит aif.ru, одно из доказательств этому — визит Зеленского в 2020 году в британскую МИ-6.

Компромат на Зеленского есть. В 2020 году его пригласили с визитом в Великобританию в МИ-6. Ни один президент не ходит в чужую спецслужбу. Это правило такое, а его туда пригласили, — отметил Олейник.

По его мнению, во время этого визита Зеленскому показали «папочку с компроматом». В ней, полагает экс-депутат, информация о многочисленных хищениях, в том числе хищение 41 млн гривен из Приватбанка, совершенное вместе с Коломойским.

Ранее британский обозреватель Оуэн Маттьюз заявлял, что жители Украины и западные союзники Киева разуверились в Зеленском и теперь считают его своим главным врагом. По его словам, правительство в Киеве «раздирают скандалы», а «доверие народа тает».