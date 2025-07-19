Жители Украины и западные союзники Киева разуверились в президенте страны Владимире Зеленском и теперь считают его своим главным врагом, заявил обозреватель британского издания The Spectator Оуэн Маттьюз. По его словам, правительство в Киеве «раздирают скандалы», а «доверие народа тает».

Многие союзники Зеленского, вплоть до высокопоставленных министров, опасаются судебного преследования или высылки из страны в случае ухода из власти. Команда Зеленского нажила немало врагов среди украинской политической элиты, — подчеркнул журналист.

Он отметил, что на Украине катастрофически не хватает бойцов, солдаты на передовой измотаны, а военная поддержка США сведена к противовоздушной обороне. По мнению аналитика, сейчас страна находится на грани полнейшего краха.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленскому следует отказаться от власти ради мира. По его словам, «натовские кукловоды» должны перестать пользоваться украинским политиком и прекратить военную поддержку Киева.

До этого мэр Киева Виталий Кличко признался, что Зеленский не поддерживает связь с местными органами власти. В том числе отсутствует контакт и с администрацией столицы. Глава города подчеркнул, что ему «стыдно об этом говорить».