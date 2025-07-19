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19 июля 2025 в 14:45

Кличко раскрыл постыдную для Зеленского правду о работе с подчиненными

Кличко пожаловался на отсутствие контактов с Зеленским

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает связь с местными органами власти, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому телеканалу n-tv. По его словам, в том числе отсутствует контакт и с администрацией столицы. Мэр также подчеркнул, что ему «стыдно об этом говорить».

У меня есть контакт со всеми, но Зеленский, к сожалению, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы. Это неуместно, — отметил Кличко.

Журналист Сеймур Херш ранее заявил, что США рассматривают возможность силового смещения. Претендентом на пост президента Украины Белый дом рассматривает посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. По информации Херша, это может произойти в ближайшие месяцы. При этом журналист не привел никаких аргументов в доказательство своим словам.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа между тем поделился мнением, что Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года, может не дожить до новых выборов. Парламентарий допустил, что на украинского лидера могут организовать покушение.

Виталий Кличко
Украина
Киев
Владимир Зеленский
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