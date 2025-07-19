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19 июля 2025 в 15:58

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Политик Филиппо: Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский должен отказаться от власти ради мира на Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. По его словам, страны НАТО также должны перестать управлять Зеленским.

Зеленский должен уйти. Он не был избран уже 16 месяцев и вызывает много споров. Его натовские кукловоды должны прекратить им пользоваться. Тогда мир станет намного проще, — написал Филиппо.

Он потребовал, чтобы западные страны прекратили военную поддержку Киева. По его мнению, им также стоит отказаться от идеи посылать свои войска на Украину.

Ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейроз отмечал, что Зеленский создает проблемы западным элитам, преследуя нужных им украинских политиков, например экс-президента страны Петра Порошенко. По его словам, сейчас президент Украины становится неудобной фигурой для сил, которые ранее его поддерживали.

До этого американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании, в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.

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