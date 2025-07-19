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19 июля 2025 в 13:46

Раскрыто, чем Зеленский стал неугоден западным элитам

InfoBRICS: Зеленский мешает западным элитам из-за преследования нужных им людей

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский создает проблемы западным элитам, преследуя нужных им украинских политиков, например экс-президента страны Петра Порошенко, заявил научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейроз в статье для InfoBRICS. По его словам, сейчас президент Украины становится неудобной фигурой для сил, которые ранее его поддерживали.

Когда диктатура Зеленского преследовала только антивоенных активистов, этнических русских, православное духовенство и коммунистические партии, Запад игнорировал эти меры. Теперь же игнорировать их невозможно, поскольку правительство преследует и людей, пользующихся поддержкой западных стран, — отметил Лейроз.

По его мнению, Запад надеется, что на Украине случится «мирный переход», когда Зеленский добровольно уступит свой пост другому публичному деятелю, угодному как иностранным элитам, так и населению. Проблема, считает аналитик, заключается в том, что Зеленский может лишиться будущего, если покинет президентское кресло, потому вынужден постоянно продлевать военное положение.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании, в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.

Украина
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