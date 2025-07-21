«Получил подзатыльник»: посол о том, что заставило Зеленского образумиться Посол Парамонов: Зеленский образумился после взбучки Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский отправил киевскую делегацию на переговоры с Россией в Стамбул, временно образумившись после февральской «взбучки» в Белом доме, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов в беседе с РИА Новости. Но эффект от этого «подзатыльника» быстро себя исчерпал, подчеркнул дипломат.

За все прошедшее с 2014 года время был только один эпизод, когда Запад в лице президента США [Дональда] Трампа в ходе переговоров с Зеленским в Белом доме 28 февраля «не погладил его по головке», а реально дал объективную нелицеприятную оценку его действиям. Получив такой «подзатыльник», Зеленский как бы образумился, послал свою делегацию в Стамбул, где она провела два раунда переговоров с российскими представителями, — обратил внимание он.

Однако, как подчеркнул посол, после того как Запад вновь начал «гладить по головке» украинского лидера на саммитах G7, НАТО и конференции по восстановлению Украины в Риме, эффект от той «взбучки» иссяк — переговоры были заморожены. При этом Киев вместо усилий для поддержания мирного процесса переключился на выпрашивание новых партий оружия, включая ракеты и дроны для ударов по российским городам.

Парамонов убежден, что продолжающаяся военная помощь Запада не приближает, а отдаляет перспективу урегулирования. Такая позиция влечет за собой новые жертвы и страдания мирного населения, отметил он. Дипломат выразил надежду, что правительство Италии сможет проявить благоразумие и скажет Киеву «довольно, баста», подтолкнув его к возобновлению переговорного процесса.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что предложение Зеленского возобновить переговоры с Россией представляет собой часть сложной дипломатической схемы, направленной на американского лидера Дональда Трампа. По мнению эксперта, Киев манипулирует главой США, чтобы убедить его ввести санкции против России.