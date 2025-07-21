В ГД раскрыли нюанс проекта об ответственности за расчеты криптовалютой Депутат Говырин: в России могут полностью запретить рассчитываться криптовалютой

В России могут полностью запретить рассчитываться криптовалютой, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, участникам таких операций будет грозить административная ответственность.

Центробанк и Минфин разработали проект поправок, которые вводят административную ответственность за расчеты в цифровой валюте. Речь идет о формировании правовой базы, в рамках которой само использование криптовалюты в расчетах будет рассматриваться как нарушение. Это означает, что в случае оплаты товара, аренды или услуги через биткоин, эфир или любую иную цифровую валюту продавец и покупатель могут быть привлечены к ответственности, — пояснил Говырин.

Он отметил, что по новым правилам физическим лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. По его словам, подобный подход может быть реализован через отдельную статью в КоАП РФ или через расширение существующих норм о нарушениях валютного регулирования.

За оплату товаров и услуг при помощи криптовалюты для физических лиц планируется установить штраф до 200 тысяч рублей, для организаций — до миллиона рублей, причем предполагается конфискация использованной цифровой валюты. Подобный подход может быть реализован через отдельную статью в КоАП РФ или через расширение существующих норм о нарушениях валютного регулирования. Принципиально важным станет вопрос доказывания: придется фиксировать факт использования именно криптовалюты в качестве оплаты, а не инвестиционного актива или подарка, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что, вероятнее всего, в качестве доказательств будут использоваться переписки, публичные посты, скриншоты транзакций и данные блокчейн-аналитики. Также он добавил, что технически это возможно при сотрудничестве с биржами и обменными платформами и при выявлении операций в рамках банковского или налогового контроля.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что россиянам, использующим криптовалюту для оплаты товаров и услуг, с 2026 года могут грозить крупные штрафы. Он отметил, что соответствующий законопроект в парламенте планируют рассмотреть уже осенью. По его словам, цифровые активы, незаконно примененные как платежное средство, будут конфисковываться.