В России решили упорядочить оплату криптовалютой товаров и услуг «Известия»: с 2026 года за оплату товаров и услуг криптовалютой будут штрафовать

Россиянам, использующим криптовалюту для оплаты товаров и услуг, с 2026 года могут грозить крупные штрафы. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть уже осенью, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков газете «Известия». Цифровые активы, незаконно примененные как платежное средство, будут конфисковываться.

Согласно проекту, физическим лицам грозит штраф в 100-200 тысяч рублей, а юридическим — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Эти меры направлены на пресечение практики расчетов криптовалютами, которая с 2021 года частично ушла в «серую зону», поясняет Ирина Куянцева, советник практики корпоративного права BGP Litigation.

Именно на эту скрытую практику и направлен новый законопроект о штрафах. Государство намерено закрыть лазейку <…> сделав такие операции экономически рискованными, — обозначила проблему она.

Ранее сообщалось, что общая рыночная капитализация криптовалют утром 18 июля впервые превысила $4 трлн, согласно данным CoinGecko. На 10:40 мск показатель достиг $4,02 трлн. Рынок вырос на фоне принятия Конгрессом США нескольких законов, регулирующих криптовалютную сферу.