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30 июля 2025 в 18:05

В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга

Минэнерго Красноярского края: запрет на майнинг пока не обсуждается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрета на майнинг криптовалюты на территории Красноярского края пока не обсуждается, заявил заместитель министра энергетики региона Петр Конюшенко. Он напомнил, что соответствующий запрет уже введен в ряде регионов, где наблюдается дефицит электроэнергии. Речь идет об Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, передает ТАСС.

По Красноярску нет, [запрос] не поступал. У нас на сегодняшний день уже введен запрет майнинга именно в регионах, где есть дефицит электрической энергии, — сказал Конюшенко.

Он добавил, что на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики также обсуждался запрет майнинга в других российских регионах. В частности, рассматривались Карелия и Пенза. Однако, по словам Конюшенко, такую меру посчитали неактуальной.

Ранее в Мурино под Санкт-Петербургом накрыли майнинговую ферму, принадлежащую управляющей компании. За полгода было израсходовано 78,3 тысячи кВт. Согласно среднему тарифу по региону, потрачено электричества почти на 500 тысяч рублей.

Красноярский край
майнинг
криптовалюты
Минэнерго
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